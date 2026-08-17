呎價破近期高位照蝕！馬鞍山中心兩房558萬沽　8年前高價貨帳蝕7%

樓市逐漸回復暢旺，個別屋苑呎價雖破新高，惟業主仍需蝕錢離場。涉及馬鞍山中心一伙兩房單位，業主輕微減價0.4%至558萬元沽出，呎價14,646元，突破近月高位。惟原業主於2018年期間高價入市，持貨8年仍蝕42萬元或7%走。



世紀21分行經理黃宗信表示，上述成交單位為馬鞍山中心3座高層F室，實用面積381平方呎，屬兩房一廳間隔，座向東南望市景。據悉，業主原叫價560萬元，最終輕微減價2萬元獲承接，減幅為0.4%。單位最終以558萬元沽售，呎價14,646元，突破近月高位。

原業主持貨8年 帳蝕42萬走

資料顯示，原業主於2018年1月購入上址，當時作價達600萬元，持貨8年轉售，帳面損失42萬元離場，單位期內跌價7%。

馬鞍山中心。（資料圖片）

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