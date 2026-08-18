華潤叡璟I 周六首輪價單開賣180伙　暫收2.6萬票、超額143倍

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」銷售入大直路，發展商今日（18日）公布首張銷售安排，落實本周六首輪銷售201伙，當中盡推兩張價單共180伙，入場費529.8萬元起，另招標21伙單位，明日（19日）中午截止認購登記。



叡璟I在上周四（8月13日）起開始收票，截至今日中午12點，過去5天半暫時接獲約2.6萬個認購登記，以價單發售180伙計，超購逾143倍。



上周四起收票 過去5天半暫收2.6萬票

項目落實在本周六首輪銷售201伙，當中盡推兩張價單共180伙，戶型涵蓋一房至三房，當中22伙為一房、123伙為兩房，以及35伙為三房。價單單位實用面積由304至657平方呎，價單售價由630.7萬至1,575.6萬元，呎價由19,688至25,151元。扣除16％折扣，折實售價由529.8萬至1,323.6萬元。折實呎價由16,538至21,128元，折實套現料收15.3億元。

入場費529.8萬 折實呎價最低16538元

當中入場單位為3B座5樓C單位，實用面積304平方呎，屬一房間隔，扣除最多16%折扣優惠後，折實價529.8萬元，折實呎價17,428元。

另招標21伙三房戶及特色戶

發展商同時公佈，該樓盤將會透過招標推出21伙，涉及20伙三房及1伙特色戶。

大手買家可購2至4伙

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，項目分A組及B組，當中A組大手組可買2至4伙，B組分為B1及B2組，可買1至2伙，其中B1組為華潤員工及其家屬，B2組為普通買家。

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樓花期27個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約27個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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