華潤叡璟I開價、首批均價1.78萬　中原陳永傑指較同區二手折讓3成

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」今日（12日）首張價單。首批提供102伙， 首批折實平均呎價17,880元。首批價單中，入場費529.8萬元起，折實呎價由16,538元。



值得留意，是次叡璟I首批折實平均呎價17,880元，對比古洞首個新盤PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS的首批均價17,671元，僅僅高出約1.18%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「叡璟I」首張價單涉及102個單位，折實平均呎價與同區二手屋苑有近3成折讓，訂價極具競爭力，料可吸引大批換樓客、分支家庭及投資者等買家入市。

料租金回報達4厘

他又指，「叡璟I」位處西南九龍核心地段，坐擁港鐵3站之便，交通網絡四通八達，加上項目首度引進「華潤萬象生活」，配套及規劃完善，料受專業人士及中產家庭追捧。同區二手屋苑現時平均實用呎租超過60元，推算租金回報有望達4厘，是長線投資者的不二之選，相信長線投資者佔比一半，當中料不乏大手客。

至於整體市況，本月一手新盤激戰全面爆發，各大發展商開價克制，積極搶奪市場購買力。新盤戰下，相信觀望多時的市場購買力將被全面激活，預料本月一手成交量有望回升至1500宗水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢。

左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建、華潤置地（海外）董事總經理施偉賢、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。

↓↓叡璟I第3(3B)座28樓H室示範單位↓↓

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樓花期24個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約24個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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