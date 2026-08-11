華潤叡璟I鐵定24小時內開價　示位首度曝光　兩房採自然風格主題

市區大型新盤再有新消息！華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」，於今日（11日）首度開放兩房連裝修及一房交樓標準單位予傳媒參觀。項目鐵定於24小時內開價，隨即開放示位予公眾參觀及收票，並將於下周開售。



華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目自命名後接獲眾多查詢，當中以項目主打的兩房開廚戶最受歡迎，共222伙佔期數整體的44％。他強調，項目鐵定於24小時內開價，首批不少於102伙，將儘量涵蓋全部戶型以照顧不同買家需求。另隨即開放示位予公眾參觀及收票，將於下周開售。

以自然風格為設計主題 採大自然元素

發展商於今日首度開放兩伙示範單位予傳媒參觀。其中一伙為連裝修示位，參觀第3(3B)座28樓H單位為藍本搭建，屬兩房開放式廚房戶型，實用面積473平方呎。單位以自然風格為設計主題，採大自然元素營造出自然時尚的氛圍。

客飯廳及開放式廚房採用弧線設計，並選用藝術漆與天然木材，搭配天然木地板拼花。

↓↓第3(3B)座28樓H單位↓↓

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主人睡房採淺素色 搭配玻璃衣櫃

主人睡房方面，延續客飯廳的設計基調，營造溫暖明亮的氛圍，空間以淺素色為主調，搭配定製玻璃衣櫃。

設計師將其中一間睡房規劃為書房，以布藝工作室為設計主題，搭配定製書桌及書櫃組合，點綴各類布藝相關擺設。單位浴室牆身及地面以天然石材鋪砌，並設壁燈，而洗手盆櫃採用皮紋飾面，搭配灰色石材檯面。

↓↓叡璟I第1期第3（3B）座28樓B單位↓↓

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設嵌入式鞋櫃及全身鏡

另一伙屬一房交樓標準示位，參考第3(3B)座28樓B單位為藍本搭建，屬一房開廚間隔，實用面積313平方呎。單位大門配備智能電子門鎖，支持指紋、密碼、感應卡及藍牙解鎖。入口大門旁備有嵌入式鞋櫃，並裝設空氣淨化機，大門旁亦配備全身鏡。

客飯廳及睡房格局方正

開放式廚房配備德國品牌雙爐頭電磁爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式洗衣乾衣機，以及中國品牌抽油煙機。另外，客飯廳及睡房格局方正實用，客飯廳接通三合一露台，配置迷你咖啡桌、可調式壁燈及獨立防水插座，露台更設有多功能摺疊桌。

浴室方面，洗面盆採用「偏位去水」設計，聽過規劃去水管位置，以騰出儲物空間。鏡櫃設有 LED 化妝鏡。

左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。（李煥好攝）

左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。（李煥好攝）

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