華潤叡璟I首批102伙　折實均價17880元　一房入場費529.8萬

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」今日（12日）首張價單。首批提供102伙， 首批折實平均呎價17,880元。首批價單中，入場費529.8萬元起，折實呎價由16,538元。



值得留意，是次叡璟I首批折實平均呎價17,880元，對比古洞首個新盤PARK SILICON系列第二期PALO SPRINGS的首批均價17,671元，僅僅高出約1.18%。



叡璟I首批均價較古洞新盤僅貴1.18%

當中入場呎價單位為3B座5樓F單位，實用面積448平方呎，屬兩房間隔，扣除最多16%扣優惠後，折實價740.9萬元，折實呎價16,538元。

首批涉及102伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉18伙，兩伙66伙，三伙18伙，實用面積由304至657平方呎，價單售價由630.7萬至1,472.7萬元，價單呎價19,688至22,964元。扣除最高折扣優惠16%，折實售價由529.8萬至1,237.1萬元，折實呎價16,538至19,291元。首批折實平均呎價17,880元。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢。

形容首批屬「西九必贏價」 料樓市健康發展

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢形容，今批價單單位為「西九必贏價」，定價參考項目本身條件質素，以及該區大型優質項目，今日起接受認購登記，最快下周推出市場發售。至於後市方面，目前本港處於低息環境，加上本地置業需要強，近期一手表現不俗，料可量價齊升，加上近期新盤承接力亦不錯，有信心樓市可以繼續健康發展。

叡璟所在位置屬成熟核心地區 與古洞新盤各有優勢

被問及與古洞北首個新盤同一時期推盤，會否擔心造成競爭，施偉賢項目所在位置屬成熟核心地區，兩盤亦都各有優勢，定價都是參考自家品牌及項目本身條件。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，除了基本16%折扣優惠外，如買家屬華潤員工可額外獲得1%折扣，若曾購買啟德澐璟亦可額外獲1% 折扣。

左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建、華潤置地（海外）董事總經理施偉賢、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。

維港滙II 2021年首推108伙 折實均價26658元

若參考同區新盤，由會德豐地產及信置（0083）等牽頭發展的維港滙II 在2021年11月推出首批提供108伙，入場價由約750萬元起，折實平均呎價為26,658元。同系維港滙III在2021年3月推出首批提供78伙，入場價由約666.9萬元起，折實平均呎價為25,868元。

另新地（0016）旗下位於南昌站上蓋匯璽III 在2019年9月推出首批提供235伙，入場價由約605.62萬元起，折實平均呎價為21,722元。

↓↓第3(3B)座28樓H室示範單位↓↓

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樓花期24個月 第1期預計關鍵日期為2028年11月底

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，樓花期約24個月。項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第2期、第3期及第4期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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