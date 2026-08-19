嘉里前CEO套現！何述勤1360萬沽西營盤西浦兩房 15年賺近3球
撰文：李煥好
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二手樓價呈現升勢，就連發展商前CEO都趁機沽貨套現。嘉里建設（0683）前行政總裁何述勤最新以1,360萬元，沽出西營盤西浦一伙兩房單位，帳面獲利285萬元或27%走。
上述成交單位為西浦高層E室，實用面積545平方呎，屬兩房間隔。該單位原先叫價1,430萬元放盤，買賣雙議價後以1,360萬元易手，呎價24,954元，比銀行網上估價1,284萬元高約6%，算是理想價成交。
嘉里前CEO入市 揸15年帳升27%
資料顯示，單位原業主為嘉里建設前行政總裁何述勤，單位早於2011年以約1,075萬元購入，持貨15年至今易手，帳面獲利285萬元，期內升值27%。
另外，何述勤於1998年起出任嘉里建設執行董事，至2018年年屆70歲，同年年底退任嘉里執行董事及行政總裁等職務。
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