喜樂集團趁平斥2970萬、購觀塘工廈全層過萬呎自用　呎價16年跌半

工廈市場價格經歷連年調整，有集團趁低承接該類物業自用。觀塘興業中心一伙涉及逾一萬呎的工廈物業，以約2,970萬元沽出，成交呎價約2,738元，重返16年前水平。而新買家為喜樂集團，將會作總部自用，該集團早年曾參與觀塘「K系列」工廈拆售項目。



中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，是次成交物業為觀塘興業街31號興業中心（觀塘）3樓全層，建築面積約10,847平方呎，以約2,970萬元成交，平均呎價約2,738元。劉氏補充，新買家為喜樂集團，早年曾參與觀塘「K系列」工廈拆售項目，對區內工廈物業相當熟悉。

呎價回落至16年前水平

翻查記錄，該廈最高呎價為5,860元，於2019年錄得，相較是次成交呎價約2,738元累計回落逾五成，重回2010年前後水平。

新買家為喜樂集團 對工商物業有信心

劉重興指出，新買家喜樂集團對工商物業後市充滿信心，因此看準工廈價格回調時趁機入市，更可提升企業形象，而集團亦積極視察市場形勢及部署，為日後入市心儀物業作好準備，將計劃購入呎價相宜的物業作投資或自用。

成交物業為觀塘興業街31號興業中心(觀塘)3樓全層，建築面積約10,847平方呎。（資料圖片）

觀塘興業街31號興業中心。（資料圖片）

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