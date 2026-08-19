保誠保險與太古地產簽新租約　擴充太古坊辦公空間至8.3萬呎

保誠保險與太古地產（1972）今日簽署租賃協議，擴充及提升其於太古坊的辦公空間。根據協議，保誠於太古坊的總辦公樓面面積將增至約83,000平方呎，確立太古坊長遠作為其公司總部所在地。



保誠指，自2011年進駐太古坊以來，一直是太古坊辦公社群的主要夥伴。作為其香港業務擴展計劃的一部分，保誠將擴充並整合公司營運至太古坊一座及港島東中心。

太古地產行政總裁彭國邦表示，非常高興能與保誠香港在太古坊延續長期合作夥伴關係。根據千億元投資計劃，集團將持續投資於太古坊，鞏固其作為高通連度、配套完善的環球商業區的地位。

保誠保險行政總裁林智剛表示，是次擴充太古坊的辦公空間，體現保誠對香港長遠發展前景的堅定信心，以及對香港作為全球領先國際金融及保險樞紐的高度重視。全新的辦公空間不僅有助提升員工體驗，亦將為公司的長遠發展奠定穩固基礎。

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