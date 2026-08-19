家庭客執平貨！元朗溱柏三房套818萬沽　12年不連車位轉手輸170萬

市場回暖，惟仍有不少屋苑要蝕讓離場。元朗溱柏一伙三房套連書房單位，最新獲區內家庭客以818萬元接貨，呎價約8,288元。上手業主早於12年前連車位一手買入，是次不連車位轉手，帳面仍需蝕讓169.9萬元離場，單位貶值逾17%。



中原地產區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗溱柏6座高層A室，實用面積987平方呎，屬三房套連書房間隔，外望開揚景。單位最初以848萬元叫價放盤，組議價後以818萬元沽出，呎價8,288元。

至於，新買家為元朗區家庭客，另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為894萬元，即最新成交價較估價低最多8.5%。

單位外望開揚景。

不連車位轉手輸約170萬

據知，原業主於2014年8月以987.9萬元連車位一手購入，持貨約12年，是次轉售帳面蝕讓169.9萬元，是次不連車位轉手，帳面蝕讓169.9萬元或17%。

代理續指，目前車位市值約120萬元，如日後車位亦以市價沽出，料整體持貨12年，帳面仍蝕讓約50萬元或5%。

元朗溱柏。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。