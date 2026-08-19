跑馬地新盤「炒上炒」！三房套1265萬沽　兩年炒升343萬或37%

樓市轉旺，市場上不斷有業主短炒獲利。跑馬地One Jardine's Lookout有業主以1,265萬元沽三房套單位。據知，原業主於2025年買入單位，持貨僅約1年，帳面獲利225萬元離場。若扣除稅務等使費，料業主仍能大幅獲利近163萬元。



值得留意的是，該單位早在2025年短炒轉手，當時帳面已升值13%，如連同是次短炒計，單位兩年樓價已累升約37%。



中原地產分行高級資深分區營業經理林美珊表示，是次成交為跑馬地One Jardine's Lookout低層D室，實用面積559平方呎，屬三房套間隔，向西，景觀開揚，望樓及山景，最新以1,265萬元沽出，呎價22,630元。至於，新買家為上車客，因鍾情單位間隔合適，見近期樓價回升，遂加快入市步伐。

持貨僅約1年 扣使費料實賺近163萬

據知，原業主於2025年10月以1,040萬元購入，持貨至今僅約1年，是次轉手帳面獲利225萬元，單位期內升值逾21.6%。若扣減佣金、印花税等交易使費62萬元後，料該業主實賺近163萬元。

跑馬地One Jardine's Lookout。

單位「炒上炒」 兩年樓價炒升37%

翻查資料顯示，是次成交單位早於2024年10月以922萬元一手沽出，當時呎價16,488元，一年後該業主以1040萬元沽出單位，呎價18,605元沽出，單位帳面已炒高118萬元或13%。換言之，是次成交單位樓價兩年來累升約343萬元或37%。

翻查資料，One Jardine's Lookout由英皇國際（0163）發展，於2024年9月公佈首張價單，首批50伙，折實平均呎價17,904元。

跑馬地One Jardine's Lookout。

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