樓價連升2周！CCL報162.16點　分析：短期上升惟速度減慢

中原城市領先指數CCL最新報162.16點，按周升0.64%，是7月30日美國聯儲局及本港大型銀行宣佈維持利率不變當周的市況。息口不變，加上短期加息預期降温，CCL連升2周共1.46%，突破162點水平，指數創2023年8月底後近3年新高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，近期多個大型新盤陸續推出，市場反應熱烈，帶動樓市氣氛轉好，業主普遍態度強硬，部份市區單位甚至惜售封盤，二手市況拉鋸，成交放緩，心儀單位並有迫切須要的買家要追價才能承接，料短期樓價持續向升，但升幅減慢。CCL第三季目標165點，只要再升2.84點或1.75%便達到。



較2021年歷史高位仍跌逾15%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.98%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升20.22%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升19.36%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.25%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報163.29點，按周升0.70%。CCL（中小型單位）報161.94點，按周升0.67%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，同樣累升1.35%，兼同創2023年8月初後逾3年新高。CCL（大型單位）報163.28點，按周升0.50%，連升3周共2.75%，指數創2023年10月初後近3年新高。

港島私樓報166.28點，按周跌0.57%。

四區樓價三升一跌

四區樓價三升一跌。新界東CCL_Mass報180.01點，按周升2.67%，升幅為2026年1月底後29周以來最大，指數創2023年6月初後逾3年新高。九龍CCL_Mass報159.99點，按周升0.98%，終止3周連跌，指數為2023年7月底後逾3年第4高。

新界西CCL_Mass報143.79點，按周升0.14%，連升2周共0.76%，指數為2023年10月初後149周(近3年)第8高。港島CCL_Mass報166.28點，按周跌0.57%，指數上周急升逾3%後今周回軟，仍為2023年8月初後逾3年次高。

今年樓價暫升12.53%

2026年計，CCL暫時累升12.53%，CCL Mass升12.47%，CCL(中小型單位)升12.36%，CCL(大型單位)升13.31%，港島升18.64%，九龍升10.54%，新界東升13.49%，新界西升8.33%。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。