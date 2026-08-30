趕開學搶租樓！內地生繳22萬租新葵芳花園兩房、呎租47元｜多圖

暑假步入尾聲，不少內地生及本地生加速租樓步伐。據葵涌區代理表示，新葵芳花園本月累錄13宗租賃成交，當中不乏租金及呎租雙破頂成交，最新有內地生因來港入讀專上學院，一炮過預繳一年租金約22.56萬元租兩房，業主租金回報為5.5厘。



內地生一炮過預繳年租逾22萬

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次租賃成交為新葵芳花園E座高層5室，實用面積400平方呎，兩房間隔，新近以每月1.88萬元租出，呎租47元，創出屋苑雙破頂。

至於租客為來港入讀專上學院的內地生，預繳一年租金約22.56萬元。業主於2016年以407萬元買入，以是次租金計，料租金回報為5.5厘。

↓↓新葵芳花園E座高層5室↓↓

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本地生1.88萬租兩房

至於，另一宗租賃成交為B座高層6室，實用面積408平方呎，兩房間隔，新近同樣以每月1.88萬元租出，呎租46元，租金同屬新高水平。至於租客為本地大專生。業主2009年以195萬元買入單位，以是次租金計，料租金回報為11.6厘。

↓↓新葵芳花園B座高層6室↓↓

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