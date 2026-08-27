星資勝捷企業3.64億購北角仁和大廈　料翻新作宿舍或服務式住宅

香港住宅租金水平屢破頂，市場再有外資買入市區全幢商住大廈。新加坡跨國住宿資產開發商及營運商勝捷企業，最新以3.64億元買入北角渣華道一幢全幢商住大廈，預計將翻新作學生宿舍或服務式住宅，料享租金回報超過5厘。



上述成交個案為北角渣華道70號仁和大廈全幢，地盤面積3,426平方呎，現為一幢於2000年落成、樓高24層的商住大廈，總批則面積34,286平方呎。該全幢大廈最新以3.64億元沽出，成交呎價約10,704元。

新買家為星資勝捷企業學生宿舍業務總監

新買家為CENTURION HOLDINGS (HK) LIMITED，其公司董事包括梁兆發。而為梁兆發為新加坡跨國住宿資產開發商及營運商勝捷企業（Centurion Corporation）的學生宿舍業務總監，勝捷目前透過其旗下的 dwell 學生住宿 (dwell Student Living) 品牌在香港及全球經營學生宿舍業務。

資料顯示，大廈5樓至27樓為住宅單位，提供42伙，批則面積約26,070平方呎，實用面積約17,724平方呎；至於地下至二樓為商業用途，面積約8,216平方呎，目前有約8個租戶，包括便利店、手機店、電訊公司、茶飲店、藥材舖等。

翻新作服務式住宅料每月收166萬 回報逾5厘

市場預計，該全幢大廈易手後可翻新營運服務式住宅，預計每個單位月租可達約3.5萬元，合計42個單位，月租收入可達147萬元，惟扣除營運開支後月租收入約117.6萬元。另計及地下至2樓的商業部份，預計月租近50萬元，全幢大廈總租金收入可達約166萬元。

以最新成交價3.64億元計算，新買家勝捷企業預計可享約5.5厘租金回報。

北角渣華道70號仁和大廈。

北角渣華道70號仁和大廈。

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