上環藥材街變天！恒興行5800萬沽高陞街物業　傳財團收購擬建宿舍

上環傳統「藥材街」高陞街一帶，近年在學生宿舍熱潮下正悄悄迎來轉變。扎根上環長達66年的參茸海味老字號「恒興行」，最新以合共5,800萬元，沽出自用多年的高陞街總店及毗鄰地舖。市傳，該宗成交極可能是財團收購重建該地段的其中一塊重要拼圖，不排除日後搖身一變重建成為學生宿舍。



市場消息指，恒興行是次沽出的兩項物業，包括高陞街19號全幢，建築面積約7,484平方呎，作價4,300萬元，呎價約5,746元；以及毗鄰的高陞街17號地舖，建築面積約1,500平方呎，作價1,500萬元，呎價約1萬元。兩項物業合共套現5,800萬元。

恒興行是次沽出的兩項物業，包括高陞街19號全幢，以及毗鄰的高陞街17號地舖。（資料圖片）

恒興行沽自用物業 持貨逾40載升值8.5倍

老字號除了經營海味本業，投資磚頭的眼光亦見長遠。翻查資料，原業主早於1978年及1986年，合共僅以610萬元購入上述兩項物業。經歷40多年舖市起跌，是次轉手帳面大幅獲利5,190萬元，期內物業升值約8.5倍。

財團連環「落釘」拼圖 造價略高於市價

這宗物業買賣並非單一事件。有市場人士透露，高陞街11、13及15號早前已經有買家「落釘」準備收購。如無意外，今次17號地舖及19號全幢易手，極大機會是同一班財團在背後「發功」。正因為涉及舊樓重建，買家為了順利完成收購，是次的收購造價亦顯得具誠意，略高於目前市價水平。

市場人士透露，高陞街11、13及15號早前已經有買家「落釘」準備收購。（資料圖片）

時代巨輪下迎重建 66年老字號終需離場

恒興行成立於1960年，售賣燕窩、參茸和各類海味乾貨等，更是香港各大酒店、酒家的主要供應商之一。值得留意的是，隨著財團逐步收集業權，若然日後進一步申請強拍，該舊樓群無可避免將面臨清拆。

雖然恒興行今次以「好價」沽出物業套現，但也意味著這間扎根上環長達66年的參茸海味老字號，最終仍需因應重建計劃而搬離。

恒興行成立於1960年，售賣燕窩、參茸和各類海味乾貨等，最終或需因應重建計劃而搬離。（資料圖片）

看準港大生住屋剛需

高陞街一帶向來是藥材與海味批發的集中地，街內長年瀰漫著海貨與藥材味。但由於該地段鄰近香港大學，在龐大的港漂及內地生住屋剛需下，不排除財團看其升值潛力，將傳統的藥材、海味街地段重建成現代化的學生宿舍。

不排除財團看中其升值潛力，將傳統的藥材、海味街地段重建成現代化的學生宿舍。（資料圖片）

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