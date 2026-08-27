超越嘉湖山莊！Yoho West兩期錄17宗成交　一房短炒年半賺逾一球

樓市氣氛轉好，部份新盤入伙錄短炒獲利個案。當中天水圍輕鐵天榮站Yoho West Parkside有一房業主持貨近一年半，以433萬元沽出單位，如扣減基本交易使費料最終實賺近107萬元離場。據代理表示，本月Yoho West 兩期合共錄17宗二手成交，數目已超越同區指標屋苑嘉湖山莊。



中原地產資深區域營業董事王樹明表示，是次成交為天水圍輕鐵天榮站Yoho West Parkside 1B座低層B5室，實用面積約288平方呎，屬一房間隔。新近以433萬元沽出，呎價15,035元。

短炒年半料實賺逾一球

據知，原業主於2025年3月以約321.77萬元購入，持貨近一年半，是次轉手帳面獲利約111.23萬元，物業升值約34.6%。若扣減佣金、印花税等交易使費4.34萬元後，料該業主實賺近107萬元。

8月二手超越同區嘉湖山莊

王樹明補充，Yoho West 第一及二期本月至今共錄得17宗二手買賣成交，超越同區指標屋苑嘉湖山莊的13宗成交，全數帳面成功獲利離場，而當中第二期的Yoho West Parkside 成交最活躍，錄13宗成交。

天水圍輕鐵天榮站Yoho West Parkside。

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