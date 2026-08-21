短炒｜Yoho West Parkside10日錄11宗 新婚客580萬買兩房築愛巢
撰文：黃祐樺
出版：更新：
樓市氣氛轉好，天水圍輕鐵天榮站Yoho West Parkside 近日陸續收樓，據區內代理指，項目10日內錄至少11宗短炒個案，當中不乏未收樓已轉手賣出個案。最新有同區新婚客因鍾情屋苑新簇及公園景，擲580萬元入市築愛巢。上手業主持貨近一年半轉手升值約18%，如扣減基本交易使費料最終實賺逾82萬元離場。
同區新婚客鍾情屋苑新簇及公園景
美聯物業分行首席高級營業經理王亦倫表示，是次成交為Yoho West Parkside 1A座低層A3室，實用面積約410平方呎，屬兩房間隔。單位最初以600萬元叫價放盤，經議價後在未收樓的情況下，以580萬元沽出，呎價約14,146元。
至於，買家為同區用家，作為新婚之用，因見屋苑新簇，單位面向中央公園景觀，加上銀碼吸引，故拍板承接。
一年半帳面升值88萬
據知，原業主於2025年3月以約492萬元購入，持貨近一年半，是次轉手帳面獲利約88萬元，物業升值約18%。若扣減佣金、印花税等交易使費5.81萬元後，料該業主實賺約82.2萬元。
未收樓已賺錢！Yoho West Parkside一房425萬沽 5個月實賺逾1球摸貨再現！鰂魚涌THE HOLBORNB一房550萬沽 一個月帳面炒高9%7月住宅短炒「價升量跌」！按月跌24%錄99宗 獲利竟反升一成跑馬地新盤「炒上炒」！三房套1265萬沽 兩年炒升343萬或37%
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。