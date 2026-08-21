短炒｜Yoho West Parkside10日錄11宗　新婚客580萬買兩房築愛巢

樓市氣氛轉好，天水圍輕鐵天榮站Yoho West Parkside 近日陸續收樓，據區內代理指，項目10日內錄至少11宗短炒個案，當中不乏未收樓已轉手賣出個案。最新有同區新婚客因鍾情屋苑新簇及公園景，擲580萬元入市築愛巢。上手業主持貨近一年半轉手升值約18%，如扣減基本交易使費料最終實賺逾82萬元離場。



同區新婚客鍾情屋苑新簇及公園景

美聯物業分行首席高級營業經理王亦倫表示，是次成交為Yoho West Parkside 1A座低層A3室，實用面積約410平方呎，屬兩房間隔。單位最初以600萬元叫價放盤，經議價後在未收樓的情況下，以580萬元沽出，呎價約14,146元。

至於，買家為同區用家，作為新婚之用，因見屋苑新簇，單位面向中央公園景觀，加上銀碼吸引，故拍板承接。

一年半帳面升值88萬

據知，原業主於2025年3月以約492萬元購入，持貨近一年半，是次轉手帳面獲利約88萬元，物業升值約18%。若扣減佣金、印花税等交易使費5.81萬元後，料該業主實賺約82.2萬元。

天水圍YOHO WEST。（黃祐樺攝）

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