「海味王子」鍾情炒樓！美孚新邨兩房半年升32%　實賺6600罐鮑魚

二手樓市持續向好，以往熱衷短炒的投資者再度現身。人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國，最新以768萬元沽出美孚新邨一伙兩房單位，呎價約12,038元。他於今年2月買入單位，持貨僅半年即甩手，帳賺185萬元，樓價炒高約31.7%。



若然扣減入市成本，則料他實賺約158.4萬元。以海生行網上售賣的一罐12頭鮑魚240元計算，實際賺幅相當於賣約6,600罐鮑魚。



涉及單位為美孚新邨2期吉利徑7號中層C室，實用面積638平方呎，屬兩房間隔。據悉，該單位最新以768萬元易手，呎價約12,038元。若參考恒生網上銀行，該單位最新估價為767萬元，即成交價較估價相若。

涉及單位為美孚新邨2期吉利徑7號中層C室，實用面積638平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

持貨僅半年 樓價炒高逾三成

資料顯示，原業主以「楓林有限公司」公司名義登記，公司董事包括人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國（Kenneth），料為同一人。他於今年2月斥583萬元買入單位，持貨僅半年即甩手，帳賺185萬元，樓價炒高約31.7%。

料賺走約6600罐鮑魚

若然扣減入市成本最少約26.6萬元，則料他實賺約158.4萬元。以海生行網上售賣的一罐12頭鮑魚240元計算，實際賺幅相當於賣約6,600罐鮑魚。

海生行總經理蘇啟國（左）。（吳鍾坤攝）

美孚新邨。

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