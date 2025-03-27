「海味王子」都短炒　538萬高估價賣美孚新邨兩房　3個月實賺30萬

二手交投加快，市場再錄短炒成交。美孚新邨一伙兩房單位最新以538萬元沽出，呎價約10,528元。原業主於去年12月買入單位，持貨3個月，帳面快速獲利50萬元離場，賺幅近一成，即使扣除稅務等使費計算，仍可實賺逾30萬元離場。據悉，原業主為人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國。



市場消息透露，該單位為美孚新邨3期49座低層B室，實用面積511平方呎，屬兩房間隔，外望內園景。原業主於12月買入單位後隨即推出放盤，原本叫價598萬元，近日獲買家議價後以538萬元易手，折合呎價約10,528元。

代理指，單位目前銀行估價為483萬元，即成交價較估價高出11%。

海生行蘇啟國入市、3個月帳賺50萬

資料顯示，業主以「楓林有限公司」公司名義登記，公司董事包括人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國（Kenneth），料為同一人。

蘇啟國於去年12月以488萬元買入上述單位，持貨3個月轉手，帳面獲利50萬元，單位期内升值約9%。即使扣除稅務等使費計算，仍可實賺逾30萬元離場。