「海味王子」都短炒 538萬高估價賣美孚新邨兩房 3個月實賺30萬
撰文：李明珠
出版：更新：
二手交投加快，市場再錄短炒成交。美孚新邨一伙兩房單位最新以538萬元沽出，呎價約10,528元。原業主於去年12月買入單位，持貨3個月，帳面快速獲利50萬元離場，賺幅近一成，即使扣除稅務等使費計算，仍可實賺逾30萬元離場。據悉，原業主為人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國。
市場消息透露，該單位為美孚新邨3期49座低層B室，實用面積511平方呎，屬兩房間隔，外望內園景。原業主於12月買入單位後隨即推出放盤，原本叫價598萬元，近日獲買家議價後以538萬元易手，折合呎價約10,528元。
代理指，單位目前銀行估價為483萬元，即成交價較估價高出11%。
海生行蘇啟國入市、3個月帳賺50萬
資料顯示，業主以「楓林有限公司」公司名義登記，公司董事包括人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國（Kenneth），料為同一人。
蘇啟國於去年12月以488萬元買入上述單位，持貨3個月轉手，帳面獲利50萬元，單位期内升值約9%。即使扣除稅務等使費計算，仍可實賺逾30萬元離場。
睇好區内升值潛力 買家無睇樓405萬買新屯門中心 業主4年蝕三成大圍柏傲莊兩房1060萬沽 上手倒蝕43萬 3個月僅錄4宗獲利成交成交2小時後反悔 業主賠訂30萬加價重售太古城兩房 只求蝕少啲!四個月劈價2次！沙田第一城業主385萬沽兩房 13年照賺48%離場屯門碧翠花園三房628萬沽、呎價7000元 可望園景、海景兼有車位元朗再錄短炒！朗怡居兩房510萬沽 炒家兩個月扣使費實賺近56萬