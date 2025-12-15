「海味王子」再短炒　美孚新邨兩房半年炒貴113萬　好過賣鮑魚？

樓市氣氛持續向好，投資者亦趁機出貨。人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國最新以636萬元沽出美孚新邨一伙兩房單位。他於6月底以523萬元購入該單位，持貨半年，單位炒貴113萬元或22%。若扣減使費，則實賺約89.6萬元，夠買約3,733罐海生行12頭鮑魚。



市場消息指，該成交單位為美孚新邨6期蘭秀道19號中層A室，實用面積554平方呎，採兩房間隔。據悉，單位最初叫價628萬元放盤，但業主見樓市氣氛連續向好，因此數次上調叫價，最終加價8萬元或約1.3%，至636萬元沽出單位，呎價11,480元。

參考恒生網上物業估價，該單位估價為602萬元，即最新成交價叫估價高出34萬元或約5.7%。

美孚新邨6期蘭秀道19號中層A室，實用面積554平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

業主為「海味王子」蘇啟國 半年炒貴113萬

另資料顯示，原業主以「楓林有限公司」公司名義登記，公司董事包括人稱「海味王子」的海生行總經理蘇啟國（Kenneth），料為同一人。蘇啟國於今年6月底斥523萬元購入上述單位，持貨僅6個月，帳面獲利113萬元，樓價期內升值22%，為屋苑近月短炒升幅最高單位。

料實賺89.6萬 夠買約3,733罐鮑魚

若除去樓稅及佣金等入市成本約23.4萬元，料實賺約89.6萬元。以海生行網上售賣的一罐12頭鮑魚240元計算，賺幅夠買約3,733罐鮑魚。

今年兩度短炒美孚新邨

值得留意的是，蘇啟國並非首次成功短炒美孚新邨。對上一次為今年3月，他以538萬元沽出屋苑一伙兩房戶，呎價約10,528元，持貨3個月，帳面快速獲利50萬元離場，賺幅近一成，即使扣除稅務等使費計算，仍可實賺逾30萬元離場。