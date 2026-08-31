青年工業家、鋁遊家創辦人再入市　斥9500萬購大角咀半世紀舊樓

市區全幢舊樓具潛力改裝學生宿舍，近年備受市場追捧。大角咀洋松街20至24號一幢樓齡58年的全幢舊樓，新近以9,500萬元沽出，新買家料為香港青年工業家、鋁遊家創辦人和董事總經理鄺海峰。至於原業主為老牌家族，早年買入地皮其後自行興建大廈，若以最新成交價與半世紀前的地皮買入價30萬元比較，帳面大幅升值近316倍。



最新成交個案為大角咀洋松街20至24號，為一幢於1968年落成的九層高商住物業，建築面積約26,357平方呎，總實用面積約22,805平方呎。項目地下至三樓為商業用途，四樓至九樓為住宅單位，一梯四伙，每伙實用面積由536至640平方呎不等。

新買家為鋁遊家創辦人、董事總經理鄺海峰

該物業近月落實以9,500萬元沽出，新買家為SMART ACHIEVE LIMITED，其公司董事為鄺海峰（KWONG, HOI FUNG），其名字與香港青年工業家、鋁遊家創辦人和董事總經理鄺海峰相同，料為同一人。市場人士預計，新買家可考慮把全幢物業改裝及翻新作學生公寓或共居空間。

香港青年工業家、鋁遊家創辦人和董事總經理鄺海峰。

鄺海峰4月份7500萬買金巴利街地盤

值得留意，鄺海峰近年開始積極入市，如在今年4月份，他以7,500萬元向快譯通創辦人譚偉棠買入尖沙咀金巴利街18號地盤，該地盤成交價較6年前購入價跌價35%，每呎樓面地價料約4,464元。

大角咀洋松街20至24號。

大角咀洋松街九層舊樓 日後也可重建

此外，是次大角咀洋松街20至24號全幢九層高舊樓，位處大角咀成熟社區，鄰近港鐵旺角站及奧運站，交通網絡完善，可快速連接中上環及尖沙咀等核心商業區。而且物業地盤面積約2,805平方呎，為乙類地盤（大單邊），規劃上屬「住宅（甲類）」用途地帶，因此地積比率最高可達約9倍，預計可重建總樓面面積約25,245平方呎，日後可發展住宅、精品酒店、學生宿舍或共居空間（須經相關政府部門批准），對發展商及長線投資者具高度吸引力。

早年地皮買入價30萬 升值近316倍

至於上述大角咀洋松街原業主為姓麥的家族，麥氏家族早於1967年以30萬元買入上址地段，其後自行興建全幢大廈，而直至1972年再把大廈業權轉移至KEI CHING ENTERPRISESLIMITED。以最新成交價對比最初的地皮價值，帳面升值高達近316倍。

太平山四方街22號。

麥氏家族2700萬沽太平山四方街舊樓

值得留意，麥氏家族持有的太平山四方街22號，現為一幢於1970年落成的六層高商住物業，新近亦以2,700萬元沽出。該商住大廈地盤面積約862平方呎，整幢住宅連商舖，實用面積約3,039平方呎。物業設有地下商舖及五個住宅單位，具備穩定租金收入，同時提供資產優化及重新定位空間。

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