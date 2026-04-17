香港青年工業家、鋁遊家創辦人7500萬購金巴利街18號地盤

樓市回暖，市區舊樓地盤成為投資追捧對象。由快譯通創辦人譚偉棠持有的尖沙咀金巴利街18號地盤，新近以7,500萬元沽出，承接新買家為香港青年工業家、鋁遊家創辦人和董事總經理鄺海峰。值得留意，是次金巴利街18號地盤成交價，較6年前購入價跌價35%，每呎樓面地價料約4,464元。



上述金巴利街18號原為一幢樓高4層的舊樓。據悉，譚偉棠及相關人士在2019年斥資1.15億元購入，現時已拆卸成為地盤，其後在2023年再將該項目一半權益出讓予潪㵆發展。

資料顯示，上述地舖落實以7,500萬元沽出。該地盤佔地約1,400平方呎，屬商業用途，可以地積比率12倍重建，落成後樓面約1.68萬平方呎，以此計算每呎樓面地價約4,464元。

落成後樓面1.68萬呎 樓面地價4464元

上址新買家為SMILEY FACE INVESTMENTS LIMITED，其公司董事為鄺海峰（KWONG, HOI FUNG），其名字與香港青年工業家、鋁遊家創辦人和董事總經理鄺海峰相同，料為同一人。

香港青年工業家、鋁遊家創辦人和董事總經理鄺海峰。

有代理指，由於上述地盤窄細，相信財團購入地盤後，或須併購周邊物業擴大地盤面積，一併重建將會更具效益。事實上，原由已故賭王何鴻燊持有的金巴利街20號的商業地盤，佔地約1,410平方呎，早前以意向價5,000萬元放售，在3月底以4,700萬元登記易手。

尖沙咀金巴利街18號及20號。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。