7萬本金半世紀變2700萬！上環四方街舊樓升384倍　惟鄰近棺材舖

上環一帶不乏隱世舊樓，更隨時是長情業主的「金礦」。上環四方街一幢擁有逾半世紀歷史的「迷你唐樓」，最新以2,700萬元全幢易手。原業主早於60年代末，僅以7萬元買地兼自資興建，持貨57年後物業價值暴升逾384倍。市場人士指，雖然該物業鄰近棺材舖，做零售生意「先天不足」，但可順應租務熱潮改裝為學生宿舍。



上述成交物業位於上環四方街22號，早於1970年已經落成，樓高6層，總實用面積約3,039平方呎。該物業近日獲買家以2,700萬元一口氣全幢承接，呎價約8,885元。

7萬購入地皮起樓 半世紀升值逾384倍

翻查物業歷史，原業主早在1969年，僅斥資區區7萬元買下該幅地皮，隨後更一手包辦興建這幢樓。由買地起樓至今足足57年，經過半世紀的歲月洗禮，業主如今帳面大幅勁賺2,693萬元，升值逾384倍。

與棺材舖為鄰惹忌諱？

四方街近年雖陸續有文青店進駐，但街內依然保留著不少傳統長生店。有市場人士透露，上述物業鄰近棺材舖，受制於傳統忌諱，要在該處經營一般零售或餐飲生意的難度極大。但新買家可順應熱潮，將全幢物業改裝成學生宿舍。

四方街近年雖陸續有文青店進駐，但街內依然保留著不少傳統長生店。（資料圖片）

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