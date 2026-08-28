專才客三個原因 ！預繳年租84萬租天晉頂層　租金回報近4厘｜多圖

租賃市場暢旺。將軍澳天晉一伙四房戶放租三日，獲專才預付一年租金、合共84萬元承租，平均呎租約60元。專才客因鍾情屋苑位處將軍澳站上蓋、單位位處高層可望開揚海景，以及價錢符合預算承租單位。



美聯物業分行高級分區營業經理黃麗貞表示，是次租賃成交為將軍澳天晉3A座頂層戶，實用面積約1,163平方呎，屬四房間隔，外望開揚海景。

上述單位以月租7.2萬元放盤，僅三天即獲洽詢，經議價後業主減價約2,000元，最終以7萬元租出，實用呎租約60元。

↓↓將軍澳天晉3A座頂層戶↓↓

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僅睇樓一次即承租 一筆過預繳全年租84萬

至於，新租客為專才客，因鍾情屋苑位處港鐵將軍澳站上蓋且交通便利，加上單位位處高層，享開揚海景，價錢符合預算，故睇樓一次即決定承租單位，並一筆過預繳全年租金，涉及金額約84萬元。

業主2014年買入價2125萬

據知，業主於2014年10月以約2,125萬元購入上述單位，以是次租金計料收近4厘回報。

將軍澳天晉。

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