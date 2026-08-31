何文田天鑄四房大宅4348萬沽　六年貶值6%　實蝕超過五球

雖然近期樓價由低位回升不少，不過高峰期買入的市區豪宅依然需要蝕住走。何文田豪宅屋苑天鑄一伙四房戶以4,348萬元沽出，較6年前買入價帳面貶值283萬元。



中原地產高級分區營業經理蕭文杰表示，上述成交個案為何文田天鑄7座低層C室，實用面積1,481平方呎，採四房雙套房連工人套房間隔，單位座向正東方，擁開揚翠綠球場景，原以4,480萬元放售，買賣雙方議價後，累減132萬元，以4,348萬元成交，折合呎價29,359元。

2020年買入價4631萬

他指出，原業主於2020年以4,631萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓283萬元離場，蝕幅約6.1%。

不過若計及買入時的稅款約197萬元，以及賣出時的佣金支出43.48萬元，實蝕金額合共約523萬元。

港何文田天鑄。（資料圖片 / 倫星揚攝）

何文田豪宅天鑄。

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