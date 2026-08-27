樓王Mount Nicholson價崩！超級洋房4.7億沽　前內企老闆輸3.7億

「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson再次錄得蝕讓成交個案。Mount Nicholson一幢實用面積超過8,000呎的超級洋房，新近以4.7億元沽出，較2017年買入價6.45億元，帳面貶值約1.75億元，蝕幅約27%，洋房呎價亦由約8萬元，急挫至5.8萬元。



值得留意，原業主為內地民企上市公司、前北京合康變頻董事長劉錦成，當年入市繳付高達樓價3成的辣招稅，涉1.935億元，以及賣出時的佣金支出470萬元等使費成本，因此連同使費計算，實蝕金額高達3.732億元。



上述成交個案為Mount Nicholson18號洋房，實用面積8,050平方呎，另設前後花園5,803平方呎。該幢洋房新近以4.7億元沽出，成交呎價約58,385元。新買家為SINMAR LOGISTICS HONGKONG LIMITED，其公司董事姓黃，惟未知實際背景身份。

2017年買入價6.45億 呎價8萬

資料顯示，原業主為LIU JINCHENG，料為內地民企上市公司、前北京合康變頻董事長劉錦成，在2017年7月以6.45億元買入上述18號洋房，以洋房實用面積8,050平方呎，當時成交呎價高達80,124元。

9年前內地客買入 豪繳3成辣招稅涉1.935億

值得留意，劉錦成在2017年一手入市時，當時僅持有內地護照，最終他透過個人名義買入洋房，需要繳付高逹樓價30%的辣招稅，涉及樓價1.935億元。合計當時買入價及辣招稅，該幢洋房總買入價高達8.385億元，呎價更高達104,161元。

原業主實蝕金額高達3.732億

因此，以最新成交價計算，單位貶值金額連同當日辣招稅1.935億元，以及賣出時的佣金支出470萬元等使費成本，原業主實蝕金額高達3.732億元。

內地民企上市公司、前北京合康變頻董事長劉錦成。（網上圖片）

劉錦成活躍於本港豪宅市場 高峰期持貨逾20伙

翻查資料，內地民企上市公司、前北京合康變頻董事長劉錦成早年已活躍於香港樓市，高峰期曾持貨逾20伙，包括九龍站天璽、北角形品、大埔比華利山別墅、九龍塘喇沙利道等豪宅，而在2017年以6.45億元購入上述最新蝕沽的山頂MOUNT NICHOLSON的個案，為最矚目入市個案。

而近年劉錦成開始減持豪宅物業，如在2020年7月份，他以6,280萬元沽出九龍塘喇沙利道1號高層單位，持貨11年，估計實質獲利逾400萬元。而在2025年6月份，他則以1,777萬元沽出大埔比華利山一伙單幢洋房，帳面仍要蝕讓約646萬元，持貨14年大幅貶值近3成。

山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson。（馮國良攝）

至於「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson近年開始錄得二手蝕讓個案，如6月份，屋苑一伙面積高達8,855平方呎的「11按」分層超級豪宅（第二期六樓A及B室），以約5.5億元沽出，較原業主深圳發展商京基集團的太子爺陳家荣、9年前的買入價約5.93億元，帳面貶值超過4,300萬元或7.3%。

若計及2017年買入時的稅款約2,521萬元，以及賣出時的代理佣金支出約550萬元，實蝕金額高達約7,400萬元。

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