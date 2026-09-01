蘋果牌舊址變身！長橋證券70萬租亞皆老街舖　隔街「對撼」 富途

旺角「神級十字路口」驟變劵商激戰區。昔日港人集體回憶、「蘋果牌牛仔褲」家族自用達35年的亞皆老街單邊巨舖，丟空近一年後，最新獲「長橋證券」逆市提價逾一成半，以每月租金70萬元進駐。連同早前進駐對面街的富途牛牛及樓上的盈立證券，小小轉角位已形成券商「三國鼎立」局面。



涉及舖位位於旺角亞皆老街24至26號東方大廈地下，建築面積約1,800平方呎。該舖位處亞皆老街與西洋菜南街的黃金十字交界，屬人流極旺的單邊地舖。市場消息透露，該巨舖最新落實以每月約70萬元租予長橋證券，呎租約389元。

蘋果牌牛仔褲舊址 曾自用逾三十年

提起該舖位，最為港人熟悉的絕對是「蘋果牌牛仔褲」（Texwood Apple）旺角旗艦店。在過去逾三十年間，「蘋果牌」一直佔據著這個轉角位，其招牌和櫥窗曾是港人在旺角相約等候的經典地標。

過去逾三十年間，「蘋果牌牛仔褲」一直佔據這個轉角位。（資料圖片）

資料顯示，上址連同一籃子物業，由蘋果牌牛仔褲之母企德士活於1992年以8,350萬元購入，並透過公司名義「WELFORD PROPERTIES LIMITED」持有，其董事為德士活譚氏家族成員梁愛英、譚志豪及譚志峰。該集團將舖位作為旗艦店自用長達35年，直至2020年正式遷出，其後將舖位轉作收租用途。

蘋果牌牛仔褲自用長達35年，直至2020年正式遷出，其後將舖位轉作收租用途。（資料圖片）

交吉近一年終租出 租金較Baleno舊約升一成半

該舖對上手租客為連鎖服裝品牌 Baleno。品牌於2020年底先以每月約15萬元「執平貨」短租半年，呎租約83.3元。由於經營期間生意理想，其後由短租轉為長租，月租大幅調升至60萬元，呎租約333元。惟 Baleno 於去年遷出，巨舖隨即交吉近一年。

市場消息透露，該舖重新放租時叫價約83萬元，最終與長橋證券議價至約70萬元租出，雖然未達意向價，但較Baleno的舊租約仍錄得約16.6%的升幅。

亞皆老街聚首三大券商

事實上，亞皆老街十字路口近期已成為證券商擴張實體版圖的集中地。長橋證券今次進駐，將與對街的富途牛牛形成正面「對撼」。富途於2024年中豪斥100萬元，租用對面的亞皆老街67至69號地舖，建築面積約2,300平方呎，呎租約435元，取代了原本以38萬元短租該處的時裝店。

除了兵家必爭的地舖，樓上舖同樣獲證券商青睞。富途對上的一間「樓上舖」，亦獲盈立證券承租。其於今年4月斥約18萬元租用，以建築面積約2,500平方呎計算，呎租約72元。該舖位並沒有電梯直達，顧客需步行數級樓梯前往。

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