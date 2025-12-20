富途擴充未停過　兩年連租9間舖　每月交租至少500萬！｜燈神

近年零售舖市可以話係一潭死水，好多老字號、老品牌都選擇結業收場，核心區雖然話係旅客多咗，不過吉舖依然處於高位。但係近兩年燈神留意到，有一類租戶在舖市低潮期不斷擴充，就係一眾證券業！



其中大行證券行富途更加在兩年內連開8間實體店，遍佈核心區、民生區。燈神最近路過灣仔一帶，一出地鐵站就見富途又再租舖，最新租咗莊士敦道單邊舖，相信係佢地集團的第9間實體分店！綜合返過去兩年富途擴充步伐，9間實體分店，相信每個月總租金都唔少，粗略估計合共至少500萬元。



灣仔莊士敦道舖月租25萬

今次富途最新租用的舖位就係灣仔莊士敦道129至135號東興大廈地下C舖，建築面積約700平方呎，與柯布連道大單邊。燈神路過灣仔見到，舖位已經圍板，而且仲貼上富途準備開舖的廣告，相信好快就會開業。燈神向代理八卦一下，代理就話舖位之前叫租大約30萬元，依家富途月租就大約25萬元，目前市況嚟講都算不錯的市價。

不過呢個舖位業主，在零售高峰期間大約2015年以1.3億元買入舖位，目前咁樣計算，租金回報大約2.3厘。

代理：富途希望全港主要區域開設分店

睇返近兩年富途的擴充步伐，真係遠遠超越各行各業！計及上述最新個案，目前富途在港已有9間實體店，分佈在銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角、灣仔等核心區域，另外在荃灣、沙田、將軍澳亦有分店。燈神聽代理講，雖然富途已經在全港租咗9間，不過依然希望繼續擴充，希望做到全港主要區域都開設分店！意味大家日後可能喺全港18區都會見到富途牛牛！

羅素街全長僅250米、坐擁兩分店

目前富途最重心的據點集中在銅鑼灣羅素街，呢條街全長僅約250米，但已經有兩間分店，其中一間就係區內大業主金朝陽旗下羅素街38號金朝陽中心地下至1樓兩層複式舖位，月租高達140萬元；另一間就係資深舖位投資者黎永滔的銅鑼灣羅素街59號地下G舖，月租78萬元。

承租投資者黎永滔兩舖月租共178萬

至於旺角區方面富途亦租用最旺的舖位，同樣由黎永滔持有的旺角亞皆老街67至69號地舖，月租高達100萬元；而尖沙咀彌敦道亦有據點，位於彌敦道96號地舖，月租70萬元。

如果計埋中環皇后大道中57號地舖的實體店，月租約31.5萬元，即係話單計四大核心區合共5個舖位，租金已經高達約420萬元。