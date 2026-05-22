證券行涉非法跨境展業　旺區插旗月花百萬開巨舖　富途擴充最積極

老虎、富途、長橋等機構被指非法跨境展業務，中證監指，擬決定沒收老虎、富途、長橋境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。受消息拖累，富途盤前挫三成，而老虎挫四成。



近年香港股市由低位反彈大約1萬點，升至目前大約2.5萬點水平左右，股市每日成交額高達逾2,000至3,000億元水平，在港股交投暢旺下證券行業不斷擴充，更於舖位低潮期間大舉落戶核心區以至民生區當眼點，當中又以富途證券最為積極，在港已有多達11間實體分店。此外，證券行業承租力強勁，位於尖沙咀、銅鑼灣設立的旗艦店舖面積均超過5,000平方呎，月租更破百萬元，成為近年舖市弱勢下的強心針。



回顧各大行證券行近年在港的擴充步伐，當中富途最為積極，其版圖已由四大核心區延伸至民生區一帶。該行目前在全港共設有11間實體分店，包括銅鑼灣、尖沙咀、旺角及灣仔等傳統旺區，更進駐荃灣、沙田、將軍澳以至屯門等地。

富途頂替變形金剛餐廳舊址 建7000呎全港最大旗艦店

其中，銅鑼灣無疑是富途擴張策略的重中之重。該行於核心黃金地段羅素街連環佈局，當中以全港最大的旗艦店最為矚目。該店坐落於羅素街38號金朝陽中心地下A、B、C舖連1樓，正對時代廣場，屬面積逾7,000平方呎的兩層複式巨舖。

據悉，該舖月租高達140萬元，呎租約197元，相較舊租戶——本港首間變形金剛主題餐廳於2022年5月的100萬元月租，富途是次承租的租金大幅高出40%。富途曾表示，該旗艦店旨在打造成專屬高淨值客戶的「私人財富中心」，入場門檻為500萬元，並設有客戶經理提供一對一的專屬理財服務。

同街再下一城 富途78萬租單邊舖

除了上述巨舖，富途於同街尚且開設有另間分店，為資深舖位投資者黎永滔的羅素街59至61號麗園大廈地下G舖，位處羅素街與利園山道交界，屬單邊舖位，建築面積約700平方呎，富途證券以每月約78萬元租用，呎租約1,114元。

富途位於羅素街59至61號麗園大廈地下G舖。（網上圖片）

跨界大玩Café 改銅鑼灣分行以賣咖啡之用

除此之外，富途更將鄰近希慎廣場、於2024年10月開業的銅鑼灣利園山道分行，破格改裝成全港首間「富途牛牛Café」，將休閒咖啡與金融服務相結合。該店特色在於，每杯出餐的咖啡均會貼上「投資貼士」貼紙，每日更新上個交易日美股標普500指數中，升幅高踞前三位的成份股資訊。

長橋證券尖沙咀、銅鑼灣均設巨舖 月租均達百萬元

長橋證券近年亦在港擴充，最矚目為2024年12月，長橋證券進駐尖沙咀彌敦道26號地庫至一樓3號巨舖，舖位面積達8,500平方呎，每月租金高達約100萬元。該巨舖位處單邊夾角，為區内複式巨舖，為該集團的旗艦店舖，據悉店內更體驗式服務，除提供證券服務，亦設Longbridge Cafe，結合咖啡店與夜間酒吧元素。

除了尖沙咀核心位置外，長橋證券亦進攻銅鑼灣羅素街，於2025年12月以每月120萬元租用羅素街58號多層舖位，面積約7,300平方呎。該巨舖位處羅素街與波斯富街交界，人流極旺。

長橋分店結合咖啡店與夜間酒吧元素

而民生區方面，在今年4月份，長橋以每月約20萬元租用荃灣大鴻輝中心地下一個逾千呎的舖位，店舖目前正在進行裝修工程，外圍已經圍上廣告板及印上「Longbridge Cafe」的字眼，預料新店將會把證券服務及咖啡結合。

尖沙咀彌敦道26號地庫至一樓3號巨舖。

老虎證券去年中環開設辦公室 佔地1萬呎

至於老虎證券暫時未有在港開設地舖，惟該證券行近年於本港開設辦公室，其位於中環德輔道中李寶樁大廈23樓的辦公室在2025年6月份開幕，佔地1萬平方呎，集團各核心部門包括技術研發、主經紀、結算及交易、客戶服務及市場行銷等團隊將整合進駐。

老虎證券

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