太子珠寶鐘錶鄧鉅明再沽豪宅！古洞洋房9年升28%　曾親揭去貨原因

人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明，屬市場較積極減持貴重物業的投資者。他最新再甩手一座位於上水古洞、約5,529平方呎的獨立屋，以1.28億元售予內地客。鄧鉅明揸手9年帳賺約2,800萬元或約28%。



據悉，鄧鉅明最新以1.28億元沽出御林皇府森麻實徑單號屋，物業面積約5,529平方呎，為七房開則，附設全屋家具擺設，連近1.3萬平方呎花園及錦鯉魚池等，至於接手買家為內地客，呎價約2.31萬元。

上水御林皇府。（代理相片）

9年前透過「買殼」入市 升值約28%

翻查資料，原業主「太子鄧」早於2017年斥資約2.58億元，以「買殼」形式一併購入上述洋房及九龍灣甲級商廈企業廣場3期全層單位。若單計獨立屋部分，當時購入價佔約1億元。按最新成交價推算，其持貨9年帳面獲利約2,800萬元，期內樓價升值約28%。

原業主「太子鄧」鄧鉅明持貨9年帳面獲利約2,800萬元，期內樓價升值約28%。（資料相片）

曾指因物業收租回報低而沽出

資深投資者鄧鉅明近兩年頻密減持旗下貴重物業。他曾於去年初接受《香港01》專訪，解釋自己連番沽貨行動。他指並非看淡樓市前景，而是因為目前物業收租回報較低，低於市場的利率，因而決定沽貨套現。

太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。