太子珠寶鄧鉅明家族減磅！4600萬沽九龍站天璽三房 十年爽升42%
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市漸趨回暖，豪宅市場再現名人沽貨套現。人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明家族成員，最新以4,600萬元沽出九龍站天璽一伙三房單位，呎價44,359元。據悉，他於近十年前斥3,250萬元購入單位，現售出帳面大賺1,350萬元或約42%。
涉及單位為天璽21座1區（日鑽璽）高層C室，實用面積1,037平方呎，屬三房間隔。該單位上月中以4,600萬元售出，呎價44,359元。參考網上銀行估價，恒生網上估價為4,826萬元，而中銀估價為3,724萬元，即該單位於估價範圍內成交。
持貨近十年 帳賺1350萬
資料顯示，原業主為太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明次子鄧亦棋，他早於2016年4月斥3,250萬元購入單位，持貨近十年，帳面大幅獲利1,350萬元，樓價期內升值約42%。
