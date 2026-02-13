太子珠寶鄧鉅明次子換樓！5000萬購漾日居複式戶 大過舊居556呎
撰文：李煥好
出版：更新：
豪宅市場持續升溫，有名人趁勢換貨。人稱「太子鄧」的太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明，他的次子鄧亦棋，近期以4,600萬元沽出九龍站天璽三房戶，帳賺1,350萬元，近期隨即再以5,000萬元購入九龍站漾日居一伙複式單位，實用面積較舊居大556平方呎。
資料顯示，上述成交單位為漾日居2期6座複式A室，實用面積1,593平方呎，採三房套連工人房間隔。單位於上月底連同兩個車位以5,000萬元易手，呎價約31,387元。
鄧鉅明次子斥5000萬購入
新買家以天力置業有限公司（SKY REGAL PROPERTIES LIMITED）作登記，其董事為鄧亦棋（TANG YICK KI），與太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明次子同名，料為同一人。而原業主於2009年2月份斥2,160萬元購入單位，持貨17年帳賺2,840萬元或約131%。
↓↓漾日居2期6座複式A室↓↓
+6
出售舊居套現4,600萬後換樓
事實上，鄧亦棋原本居於九龍站天璽一伙三房戶，單位實用面積1,037平方呎，於去年12月以4,600萬元易手，帳面獲利1,350萬元離場。他於沽貨後隨即購入上址，實用面積較舊居大556平方呎。
太子珠寶鄧鉅明家族減磅！4600萬沽九龍站天璽三房 十年爽升42%太子珠寶鄧鉅明3800萬沽愉景灣洋房 4個月沽5幢洋房套現逾1.8億太子珠寶鄧鉅明家族成員2450萬沽愉景灣洋房 15年微賺150萬太子珠寶鄧鉅明6000萬沽愉景灣洋房 兩個月連沽3伙套現1.18億太子珠寶鄧鉅明家族6300萬沽赤柱單號屋 持貨17年大賺1900萬