太子珠寶鄧鉅明3800萬沽愉景灣洋房　4個月沽5幢洋房套現逾1.8億

豪宅市場有名人沽貨個案。太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明再沽一幢愉景灣洋房，套現逾3,800萬元，持貨32年轉手帳面升值近3倍。



據市場消息指，是次成交為愉景灣1期蔚陽朝暉徑單號屋，實用面積2,566平方呎，屬四房間隔，連逾千平方呎花園及前庭。由於該洋房目前有租客租住，故未有開放睇樓。新近以約3,836萬元沽出，呎價約14,949元。

至於，原業主為太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明，在於1993年以960萬元買入，持貨至今32年，是次轉手帳面獲利2,876萬元，單位期內升值近3倍。

鄧鉅明及其家族4個月內沽5幢洋房 套現逾1.8億

值得留意的是，如連同是次成交計，鄧鉅明及其家族在今年4月份起先後沽出5幢洋房，套現逾1.8億元，全部成功獲利離場。

當中包括在4月底及5月中旬先後分別以2,888萬元沽出2伙愉景灣洋房，套現約5,776萬元， 涉及為愉景灣3期單號洋房，實用面積2,413平方呎，以及愉景灣3期另一幢實用面積為2,413平方呎的四房雙套海蜂徑洋房。

亦在6月以6,000萬元沽出實用面積4,853平方呎的愉景灣海蜂徑單號洋房，屬四房四套間隔，持貨18年轉手帳面獲利約2,482萬元或70%。