買樓花大賺！揸天水圍YOHO WEST PARKSIDE一年半　樓價升近25%

樓市氣氛陸續造好，有「大西北」新入伙盤短持貨期易手，但仍錄可觀賺幅。今年7月入伙的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，有區內年輕上車客以545萬元購入一伙兩房單位。原業主於一年半前買入樓花，上周五（28日）收樓後即轉手，現帳賺108萬元離場，期內樓價升值約24.7%。若扣減交易成本，料該業主實賺約96萬元。



美聯物業分行首席高級營業經理王亦倫表示，上述成交單位為YOHO WEST PARKSIDE第1A座中層A7室，實用面積約411平方呎，屬兩房間隔。

據悉，原業主最初開價570萬元「試水溫」，單位獲區內年輕上車客洽購，經過一輪議價後，買家最終成功讓業主讓步減價25萬元，以545萬元順利接貨，呎價約13,260元。

一收樓即放盤

代理又透露，業主於上周五收樓後即放盤，不足一星期便成功沽出。放盤相片可見，單位內籠新凈，維持剛收樓的狀況。

↓↓YOHO WEST PARKSIDE第1A座中層A7室↓↓

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一年半前買入樓花 樓價升約24.7%

雖然該買家成功爭取減價入市，但原業主的獲利幅度仍不俗。翻查資料，原業主於2025年3月以約437萬元買入樓花，持貨僅約一年半，帳面輕鬆大賺約108萬元，樓價升值約24.7%！若扣減交易成本約12萬元，料原業主實賺約96萬元。

天水圍YOHO WEST。（黃祐樺攝）

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