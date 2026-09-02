內地客投資「龍床盤」！252萬購屯門菁雋納米戶　租金回報料4.7厘

發展商曾爆「皇帝都係瞓一張床」金句、而被稱為「龍床盤」的屯門菁雋，最新錄得一宗內地投資客入市個案，其斥252萬元購入屋苑一伙170呎開放式單位。參考同類單位近期月租為9,800元，預計單位租金回報達4.7厘。惟一手業主持貨7年，帳面仍需蝕讓約34萬元或12%離場。



中原地產高級資深分區營業經理唐欣怡表示，上述成交單位為菁雋高層21室，屬於開放式單位，實用面積170平方呎。據悉，該單位獲一名內地投資者斥252萬元承接，呎價約14,824元。

上述成交單位為菁雋高層21室，屬於開放式單位，實用面積170平方呎。（資料圖片）

看準非本地生需求 租金回報達4.7厘

代理續指，該名內地投資客留意到非本地學生來港人數持續增加，帶動院校周邊住宅租賃需求及租金升值，菁雋距嶺南大學約15分鐘步程，加上嶺大早前購入屋苑商業基座作教學用途，預期屋苑租金可受惠，遂決定入市作長線收租。參考同類單位近期月租高達 9,800元計，預計該單位租金回報可達4.7厘。

上手持貨約7年 帳蝕34萬

原業主則於2019年8月以286萬元一手買入單位，持貨約7年沽出，帳面蝕34萬元或12%。

屯門菁雋。（資料圖片）

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