內地生9400元租「龍床盤」　呎租73元創屯門新高　仲貴過半山豪宅

來港升學潮持續發酵，正「瘋狂」搶高住宅租金。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，一伙面積僅128平方呎的開放式單位，剛獲內地生以每月9,400元承租，更豪氣「一筆過」預付逾11萬元全年租金，呎租高達73.4元，直接刷新屯門區的呎租最高紀錄，且較西半山豪宅之呎租更高。



中原地產屯門資深分區營業經理蕭俊邦表示，涉及單位為屯門菁雋低層31室，實用面積僅128平方呎，屬開放式間隔。該單位獲一名內地學生以一口價9,400元承租，並預付全年租金，合共涉資11.28萬元，呎租高見73.4元，創屯門區新高。

呎租超越西半山豪宅

參考西半山豪宅殷然新近租務成交，一伙588平方呎低層兩房單位，於上月初以每月4.15萬元租出，呎租約71元。換言之，屯門這伙百呎「納米樓」之呎租，已超越西半山豪宅。

涉及單位為屯門菁雋低層31室，實用面積僅128平方呎，屬開放式間隔。（資料相片）

開放式租盤「清零」 業主享5.4厘回報

代理又透露，在暑假租務旺季的強大剛需消化下，菁雋的開放式單位已屬「零放盤」狀態，整個市場上的細單位租盤亦極度短缺。該名內地生深知「手慢無」，故在零議價下即時拍板租入單位。

資料顯示，原業主剛於今年5月才以208.0萬元購入該單位，持貨短短約3個月便以破頂呎價租出。按最新月租計算，其租金回報率高達5.4厘。

屯門菁雋。（資料相片）

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