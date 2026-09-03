豪宅都要搶　租客心水玖瓏山兩房　加租300蚊踢走競爭者

儘管暑假已完，惟租務市場氣氛仍熾熱，甚至豪宅盤出現「搶租」情況。涉及沙田九肚山豪宅玖瓏山一伙兩房單位，放租期間同時吸引多組有意者。有心急租客為免「臨門撻Q」，索性主動加碼300元或約1.2%，以每月2.63萬元擊退對手，成功搶得心頭好。而業主享約3.2厘租金回報。



世紀21高級分行經理李嘉文表示，上述單位為玖瓏山傲瓏閣C1座中層E室，實用面積693平方呎，屬兩房間隔，向東眺望園景。

多組有意者客「搶盤」 租客決意加租300蚊

據悉，業主原本叫租每月2.6萬元。然而受惠於近期租務旺季，單位放租即吸引多組有意者「搶盤」。其中一名租客未免錯失心頭好，決意主動追價300元租金，較業主的叫價加幅約1.2%，最終以2.63萬元月租一舉截胡，成功將踢走其他競爭者，呎租約38元。

業主享3.2厘回報

資料顯示，原業主於2021年7月以978萬元購入單位，購入單位5年，以最新租金計算，租金回報達3.2厘。

上述單位為玖瓏山傲瓏閣C1座中層E室，實用面積693平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

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