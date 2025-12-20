H&M銅鑼灣FASHION WALK旗艦店明年2月結業　傳龍豐搶租部份樓面

核心區零售舖市蘊釀大額租務個案。現由連鎖時裝店H&M租用的銅鑼灣百德新街20號FASHION WALK合共4層巨舖，H&M發言人表示，由於租約期滿，H&M香港銅鑼灣門店將於2026年2月21日正式結束營業。又指一向重視香港市場的發展，將積極尋找合適的地點開設新門店，同時逐步優化零售網絡，以繼續為香港顧客提供優質服務。



H&M發言人續表示，作為粵港澳大灣區的重要城市，香港在H&M的發展策略中一直佔據關鍵地位，將透過優化門店組合，進一步提升產品供應及品牌體驗，以滿足本地顧客的需求。

又指H&M將繼續加速在大中華區的發展，包括香港及大灣區，計劃在重點城市及核心商圈開設新門店，升級高潛力門店（例如深圳H&M 1234 Space旗艦店已於2025年夏季完成升級改造），並優化整體門店網絡，以實現長期盈利目標及提升市場相關性。

銅鑼灣百德新街20號FASHION WALK。（蔡偉南攝）

日前有消息指，現由連鎖時裝店H&M租用的銅鑼灣百德新街20號FASHION WALK合共4層巨舖，市傳其中1萬呎樓面已獲藥妝店以每月約120萬元承租，新租戶以連鎖藥妝店龍豐集團的呼聲最高。

上述舖位為為銅鑼灣百德新街20號FASHION WALK，現由連鎖時裝店H&M承租，涉及地庫、地舖、1及2樓共4層，每層樓面約1.2萬平方呎，合共樓面4.6萬平方呎。

有報道指，上述H&M 租用的巨舖，其中約1萬平方呎樓面，新近以每月逾120萬租出，新租戶以即將上市的連鎖藥妝店龍豐集團呼聲最高，平均呎租120元。

業主恒隆：對個別租賃不作評論

對於上述租務消息，Fashion Walk業主恒隆地產回應指，對個別租賃不作評論。