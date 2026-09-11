「八點鐘，有骨氣！」　灣仔謝斐道巨舖4030萬沽　屬火鍋名店舊址

「八點鐘，有骨氣！」這句港產片的經典台詞，相信不少港人耳熟能詳。而這間屬昔日火鍋名店「有骨氣海鮮酒家」舊址、位處灣仔謝斐道的萬呎舖，在丟空多年後終易主。原業主老牌發展商鍾子光家族，最新以4,030萬元將此巨舖甩手予內地基建商，呎價約3,127元。



涉及成交物業為灣仔謝斐道415至421號積福大廈地下獨立入口，連同1樓至3樓全層，總建築面積約12,914平方呎。其中1樓至3樓每層面積約4,000平方呎，並附連外牆廣告位及天台。

該物業近日以4,030萬元易手，呎價約3,127元。據悉，新買家為內地背景人士，主要從事基建材料買賣，是次以交吉形式接貨。

成交物業為灣仔謝斐道415至421號積福大廈地下獨立入口，連同1樓至3樓全層，總建築面積約12,914平方呎。（資料圖片）

「有骨氣」火鍋店、時鐘酒店先後進駐

翻查該巨舖之租客更替，過往背景相當多元。物業前租客為一間名為「夏蕙酒店」的時鐘酒店，名字仿照早年區內地標老酒店，惟現時已經結業。

《黑社會》電影加入台詞「八點鐘，有骨氣！」

再追溯至十多年前，該處曾由本港火鍋名店「有骨氣海鮮酒家」租用，主打豬骨煲火鍋，當時吸引無數食客光顧。而該店粉絲杜棋峰導演在拍攝《黑社會》電影時，更在電影中為梁家輝加入「八點鐘，有骨氣！」經典台詞，令這間酒樓成為香港地道電影文化的一部分，並一時風頭無兩。惟該火鍋品牌自金融海嘯後一蹶不振，早在2009年已全線結業。

舖位十多年前曾由火鍋名店「有骨氣」租用。（資料圖片）

杜棋峰導演在拍攝《黑社會》電影時，為梁家輝加入「八點鐘，有骨氣酒樓！」經典台詞。（影片截圖）

老牌家族172萬買地重建 揸48年後甩手

資料顯示，上述舖位所在的謝斐道415至421號積福大廈，由老牌發展商鍾子光家族於70年代興建，目前持有舖位的公司董事，包括鍾嘉偉、鍾嘉成、鍾潘潔，料為鍾子光家族成員。該家族早在1978年11月以172.1萬元買入地盤並進行重建，持貨至今長達48年。

有市場人士分析，該舖位已經丟空多年，加上樓面廣達上萬呎，光是重新進場裝修的費用估計已需逾千萬元，在現時大環境下，新買家要順利尋獲大租客承租，仍面對一定挑戰。

名店「有骨氣」主打豬骨煲火鍋。（網上圖片）

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