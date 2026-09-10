舖王再滴血！鄧成波家族西貢工廈1.4億、蝕6成沽　科大接貨呼聲高

已故「舖王」鄧成波家族近年陷入財困，其兒子鄧耀昇亦曾被多番申請破產，該家族新近再損手沽貨套現。涉及西貢康定路全幢工廈，市傳以1.41億元沽出，買家以香港科技大學呼聲最高。鄧氏家族持貨9年，帳蝕2.24億元，物業期內暴瀉逾六成！



上述物業為西貢康定路6號全幢工廈，佔地面積約34,778平方呎，屬三面單邊地盤。該址現有一幢3層高物業，於1988年落成，總樓面面積約76,979平方呎，於今年4月曾叫價約1.8億元推售。市場消息指，該工廈剛以1.41億元售出，呎價約1,832元，買家以香港科技大學呼聲最高。

持貨9年慘蝕2.24億

資料顯示，該物業原由鄧成波家族持有，前身為實惠集團中心，作貨倉用途，曾於2011年以1.235億元售予投資者。至2017年初，鄧氏家族斥資約3.65億元購入，並曾獲批改劃作住宅用途，現持貨9年沽出，帳蝕2.24億元，物業期內跌價61.4%。

上述物業為西貢康定路6號全幢工廈，佔地面積約34,778平方呎，屬三面單邊地盤。（資料相片）

曾14億放售5幢工廈 拆售康定路1號重創1.77億

據瞭解，鄧成波家族曾持有康定路1、2、6、7及9號共5幢工廈，地盤面積總約129,526方呎。該批物業曾於2023年叫價14億元放售，惟未獲承接。今年6月，家族以1.73億元把康定路1號售予安保工程（1627），總樓面面積約10萬平方呎，呎價逾1,700元。其持貨9年，帳面虧損1.77億元或50.6%。

另外，康定路2及9號兩幢已遭銀主沒收，目前正在放售，市值料共約2.04億元。

已故「舖王」鄧成波。（資料相片）

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