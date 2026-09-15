避走中東戰火！外籍金融才俊「急赴」香港　斥7.3萬豪租東涌洋房

中東地緣政治局勢持續緊張，引發外籍人才與資金的避險潮！涉及東涌昇薈一伙四房兩套單位，獲一名外籍金融精英垂青。該外籍租客因見中東局勢不穩，而決定短期內撤離，並舉家回流香港工作及居住。終以每月7.3萬元租入上址，呎租約29.1元。



中原地產東涌區域營業董事林少禮表示，上述租賃成交為東涌昇薈雙號洋房，實用面積2507平方呎，屬四房兩套房間隔，附設花園。該物業新近以月租7.3萬元租出，呎租約29.1元。

上述租賃成交為東涌昇薈雙號洋房，實用面積2507平方呎，屬四房兩套房間隔，附設花園。（網上相片）

外籍客見中東局勢不穩 舉家赴港居住

據透露，租客為外籍金融精英，鑑於中東局勢不穩，計劃短期內撤離並舉家回流香港工作及居住。因鍾情屋苑自身素質及周邊環境，故拍板租入上址。

業主享約2.3厘回報

至於業主於2016年以3776萬元買入單位，以最新成交價計算，可約2.3厘租金回報。

東涌昇薈洋房。（網上相片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。