幼稚園退場、健身室接棒！24/7 FITNESS 34萬租東涌1萬呎商場舖

24小時健身室近年開到成行成市，當中以24/7 FITNESS擁最多分店成為「表表者」。該公司最新以每月34萬元，租用東涌半新盤昇薈商場一樓的近萬平方呎的巨舖，呎租約34元，屬該品牌在東涌區內開設的第4間分店。有市場人士指出，此次租務成交亦標誌著傳統大樓面舖位在經濟環境轉變下，已逐漸改由健身產業接棒。



資料顯示，24/7 FITNESS最新租用的東涌昇薈商場1樓1A號舖，建築面積近1萬平方呎。雙方簽訂為期5年的長約，租期由本月中起至2031年9月中，月租為34萬元，呎租約34元。租約同時附帶兩次優先續租權，第6及第7年的月租將微升至35萬元，而第8及第9年月租則調整至36萬元。

24/7 FITNESS最新租用的東涌昇薈商場1樓1A號舖，建築面積近1萬平方呎。（網上相片）

前身為英基幼稚園舊址

據了解，是次租用的巨舖前身有著教育機構背景。早在2016年，英基教育服務曾租用昇薈商場1樓約1.4萬平方呎樓面，作為英基國際幼稚園（東涌）校舍。隨着該校於本學年遷往西沙GO PARK，該批大樓面物業隨即交吉釋出，估計今次健身中心租用的範圍正屬該幼稚園舊址的一部分。

東涌昇薈商場1樓1A號舖。（網上相片）

至於昇薈商場本身，則由內地背景買家於2017年斥資4.01億元購入並持有至今。市場人士指出，今次順利引進大型健身連鎖品牌，能為商場帶來穩定的長期租金收入。另外，能見到商場傳統大樓面舖位在經濟環境轉變下，已逐漸改由健身產業接棒。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。