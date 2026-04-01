健身室24/7 Fitness「轉租為買」　斥3000萬長沙灣舖位分店

24小時連鎖健身室24/7 Fitness近年積極擴充，並開始自置物業，買入正在租用的舖位。據代理消息指，24/7 Fitness最新「租轉買」以3,000萬元買入長沙灣舖位分店。



上述舖位為長沙灣青山道468號One New York1樓舖位，面積約6,080平方呎，據悉以約3,000萬元沽出，成交呎價約4,934元。據了解，該舖位由資深投資者林子峰持有，在2025年3月份曾推出放售，意向價3,960萬元。

目前月租13.2萬 24/7 Fitness「升呢」變業主

消息指，該舖位新買家為目前租客24/7 Fitness，該舖位目前月租13.2萬元，最新由租客「升呢」變業主，轉租為買長綫自用。

長沙灣青山道468號One New York。

事實上，24/7 Fitness近年不時擴充，並不時買入自置物業。如2025年斥資約4,800萬元買入大圍積信街祥豐大樓1樓全層，面積約6,500平方呎。此外，在2024年8月份則以約2,800萬元，向鄧成波家族買入油麻地眾坊街地舖連一樓，面積約5,360平方呎。

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