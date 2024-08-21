24/7健身室2800萬「租轉買」油麻地舖　上手3年前高位接鄧成波貨

投資者大幅減價抛售舖位，部分租戶趁機入市吸納舖位自用。連鎖健身室24/7 Fitness原先每月租用油麻地眾坊街一個地舖連一樓，最新「租轉買」以2,800萬元承接舖位，呎價5,224元。據悉，上述舖位原由一個巨舖拆售而來，原業主於2021年以7,350萬元向鄧成波家族買入59A號巨舖及旁邊的142及144號舖，其後將巨舖再拆售成3間地舖放租。



美聯旺舖營業董事陸澤森表示，上述物業為油麻地眾坊街59A-3號舖地下及一樓，單位建築總面積約5,360平方呎，當中一樓面積約5,000平方呎。單位去年11月曾叫價4,130萬元放售，早前主動下調至3,100萬元放售後，獲原租戶24/7 Fitness議價以2,800萬元承接，累減1,030萬元約25%，折合呎價約5,224元。

代理指，24/7 Fitness原先以每月15.5萬元承租，租約期至2026年10月。

業主3年前以7350萬買入一籃子舖位、其餘正拆售放盤

代理透露，原業主於2021年6月以7,350萬元向鄧成波家族買入3伙舖位，包括上述的眾坊街59A號巨舖、新填地街142號及144號舖。其後59A號巨舖再拆售成3間舖位，分別為59A-1號、59A-2號及59A-3號。

目前59A的1號及2號舖分別叫價713萬元及580萬元放售，而新填地街142號及144號舖則合共叫價3,330萬元。若所有舖位成功以叫價售出，連同是次成交單位，料業主最終可套現7,423萬元，扣除買賣成本後或需實蝕離場。

舖位平面圖，粉紅色區域為是次成交的眾坊街59A-3號舖。

鄧成波家族曾持有物業、3年前轉手大賺近7千萬

物業的再上一手業主為鄧成波家族成員，其早於1992年以600萬元買入上述一籃子舖位，3年前轉售帳面大賺6,750萬元，升值逾11倍。