新香港人鐘情上水　斥380萬購居屋彩蒲苑兩房　貪位置近關口？

各類專才、人才持續來港，帶動本地住屋剛需。上水居屋彩蒲苑一伙兩房單位，最新以自由市場價380萬元沽出，呎價8,676元。接手買家為新香港人，心儀單位位置方便而拍板接手。



新香港人承接自用 呎價逾8600元

中原地產副區域營業經理賴作智表示，上述成交單位為彩蒲苑A座低層15室，實用面積438平方呎，屬兩房間隔。據代理透露，該單位原叫價約398萬元，放盤不足一個月，經議價後以自由市場價380萬元沽出，呎價8,676元。新買家為新香港人，見單位位置方便，少有放盤，價錢吸引，遂購入單位自住。

業主於42年前購入單位

另一方面，原業主於1984年一手購入單位，持貨約42年，料獲利甚豐離場。

上述成交單位為彩蒲苑A座低層15室，實用面積438平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

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