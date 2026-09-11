保守炒家見好就收？7個月前買屯門市廣場收租　今轉手實賺不足2萬

樓市氣氛轉旺，屯門市廣場錄短炒成交，惟實賺金額竟不足兩萬元。該屋苑一伙兩房新近以452.8萬元沽出，呎價10,338元。上手業主買入單位收租，持貨僅7個月轉手帳面獲利16.8萬，惟扣除使費後僅實際賺1.36萬元。



收租客452.8萬買屯門市廣場兩房

美聯物業區域營業董事梁浩文表示，是次成交為屯門市廣場7座高層A室，實用面積約438平方呎，屬兩房間隔。單位最初用作收租用，最近以468萬元叫價放盤，議價後15.2萬元，終以452.8萬元沽出，呎價約10,338元。

料收3.4至3.7厘租金回報

新買家為長線收租客。以今次成交單位市值租金1.3萬至1.4萬元計，料可收3.4至3.7厘租金回報。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位估價為479萬元，即最新成交價較估價低近5.5%。

7個月前買入收租 今轉手實賺1.36萬

資料顯示，原業主於2026年2月以約436萬元買入，持貨約7個月，帳面賺16.8萬，單位期內升值3.4%。如計及代理佣金近8.9萬元，以及買入時的印花稅6.54萬元，料最終實賺1.36萬元。

屯門市廣場。

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