一圓地主夢　西貢偏僻「廁所地」38萬開拍　要劈樹開荒兼行山？

40萬預算連一個私家車車位都難買到，但竟可在西貢一圓「地主夢」？一批位於西貢黃宜洲、官契用途列明包含「廁所」及「屋宇」的地皮，於本周三（16日）以38萬元開拍，呎價僅約461元。



不過這個「深山地主夢」並不易做，因其地理位置極度隔涉，買家不但要考驗「腳骨力」徒步穿越山路前往，更要留意現場已全數荒廢且被密林包圍，開墾修葺料需一定成本。



是次拍賣的地皮涵蓋西貢黃宜洲11號、丈量約份第257約247號地段，以及第249號A段及餘段，總面積約750平方呎。上述地皮將於本周三於黃開基拍賣行進行拍賣，按照起拍價38萬元計算，呎價僅約461元。

去年40萬買入 現起拍價低2萬

黃開基拍賣行發言人表示，上述地皮屬業主放售，該業主於去年3月才以40萬元購入，持貨至今僅約一年半，起拍價較當初買入價低出兩萬元。

註明「屋宇」、「廁所」用途 環境原始且荒廢

根據集體官契的土地用途描述，上述用地分別被劃作「屋宇」及「廁所」用途。現場實景所見，該批地皮目前皆處於荒蕪且缺乏打理的狀態。其中「屋宇」地存有廢棄石屋，已被樹木與雜草完全包圍。另一處「廁所」地則為原生態林地，植被生長極為密集，地上佈滿枯枝落葉。

↓↓西貢黃宜洲兩幅拍賣地皮↓↓

位置極度隱世 需徒步穿越山路

上述地皮之環境不但原始雜亂，且地理位置偏遠。西貢黃宜洲堪稱「隱世」，出入交通需要相當的「腳力」。一般而言，市民需先從西貢市中心乘搭九巴94或96R線，以及小巴7號或9號線，於「北潭涌」站下車。

下車後，仍需在北潭涌傷健樂園附近橫過復興橋，進入「北潭涌自然教育徑」一帶，向「上窰民俗文物館」的方向步行約10至15分鐘。最後在一個分岔小徑路口轉左，跟隨指向「黃宜洲」的路牌前進才能抵達。

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