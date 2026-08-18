拖卡數輸層樓！九龍灣「半工地」無契樓100萬拍賣　平估價七成半

以為成功上車就能安居樂業，結果為了幾十萬的「卡數」，連累整個單位都被沒收！涉及個案為九龍灣安德大廈一伙315平方呎的住宅單位，因業主卡數纏身而慘遭「充公」抵債，最新以100萬元推出市場拍賣，呎價僅3,175元，更較現時銀行估價低近七成半！



這宗悲劇的主角為九龍灣安德大廈低層C室，實用面積315平方呎，現為開放式間隔，單位屬法院令放盤，並且無法提供樓契。該物業將於本月26日 (星期三) 開價100萬元，於忠誠拍賣行開拍，呎價約3,175元。

↓↓九龍灣安德大廈低層C室 ↓↓

欠數十萬卡數遭收樓 未能提供樓契

忠誠拍賣發言人指出，原業主因欠下銀行數十萬元的「卡數」無力償還，最終被相關銀行循法律途徑入稟，將物業「充公」抵債。更棘手的是，由於原業主當年並無向這間追債銀行承造該單位之按揭，即該銀行手上根本沒有該物業的樓契，導致單位只能以「無契」形式推拍。料接手買家須「Full Pay」入市。

內籠猶如「半工地」 疑裝修未完

從單位相片可見，內籠猶如一個「半工地」，單位尚未完成全部裝修，電線外露及牆身佈滿粗糙水泥，不排除是原業主在裝修中途，遭法院勒令收樓「趕走」。

曾叫223萬試水溫終流拍

事實上，該單位並非首次推出拍賣。物業早前曾以223萬元試水溫，惟未能成功售出。發言人透露，雖然銀行拍賣該類物業通常需要盡量填補欠款，不能隨便「平賣」，但由於今次原業主拖欠的銀碼相對較細，只要拍出價格足以覆蓋這筆欠款，銀行便有極大的讓步空間。

一口氣大削55%開拍 較估價低逾七成

因此，銀行最終一口氣將開拍價大削123萬元或約55%，至現時的100萬元水平。若參考該單位現時約380萬元的銀行估價，最新開拍價足足低了280萬元，折讓幅度達74%。

原業主2021年斥373萬接貨

翻查資料，原業主於2021年7月以373萬元買入單位，若以最新開拍價計算，物業帳面大幅貶值273萬元，約5年間身價大幅蒸發約73.2%。

九龍灣安德大廈。（忠誠拍賣提供）

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