拍賣行老闆出貨！長沙灣相連地舖2000萬沽　較叫價賣平一半

民生區舖位錄得新成交。物業拍賣行忠誠集團創辦人梁頌明及其相關人士，新近以2,000萬元沽出長沙灣東京街相連地舖， 呎價約1.43萬元。據悉，該物業曾於2021年叫價4,000萬元推售，即是次的最新成交價較五年前叫價平一半。



上述成交物業為長沙灣東京街31號恆邦商業大廈地下4至5號舖，建築面積共約1,400平方呎，該舖位最新以2,000萬元售出，呎價約1.43萬元。據悉，該物業曾於2021年中叫價4,000萬元，惟未獲承接。至去年又降價至3,000萬元放售，但同樣未能成功易手。

該物業直至今月開價2,000萬元委託忠誠拍賣行拍賣，終以開價水平售出，呎價約1.43萬元。

成交物業為長沙灣東京街31號恆邦商業大廈地下4至5號舖，建築面積共約1400平方呎。（資料圖片）

潮州菜館租用多年 現時月租約7.8萬

據瞭解，該舖位已作打通並由潮州菜館租用多年，死約期至今年7月，月租約7.8萬元；而生約期由今年7月至2029年1月，月租8.8萬元，即買家現可享租金回報約4.7厘。

長沙灣恆邦商業大廈。（資料圖片）

原業主為忠誠梁頌明 帳賺約58%走

資料顯示，該相連舖位原業主以偉圖投資有限公司（GREAT WILL INVESTMENT LIMITED）作登記，其股東及董事包括物業拍賣行忠誠集團創辦人梁頌明。梁頌明及其相關人士於2009年3月斥1,270萬元購入物業，持貨17年，帳面獲利730萬元或57.5%。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，這間舖位於東京街，是青山道及元州街之間，大街大巷有人流。另外，這幢商業大廈樓上很多補習社，因此有家長及小朋友經常出入。 該舖位面闊，而租客「靚仔」，屬於靚舖。

該相連舖位原業主為拍賣行忠誠集團創辦人梁頌明及其相關人士。（忠誠拍賣行網站截圖）

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