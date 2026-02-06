土瓜灣「廢墟舊樓」劈價70萬！業主博收購落空　現減至220萬拍賣

土瓜灣譚公道142號一伙舊樓銀主盤，業主本想待發展商收購重建以套現，但未等到甩手，已因斷供而淪為銀主盤。該物業於上月開價290萬元後流拍，最新將於下周三（11日）下午再度公開拍賣，開拍價220萬元，較上次拍賣減價70萬元或約24.1%。



忠誠拍賣發言人表示，上述單位位於譚公道142號，實用面積589平方呎，從相片可見，該單位屬舊式唐樓，裝修風格陳舊，狀況更是形同廢墟。天花批盪與牆身油漆大面積剝落，地面滿佈碎石及建築廢料，喉管電線外露變形。

該單位曾於上月開價290萬元推拍，惟最終流拍；下周三再度於忠誠拍賣行公開拍賣，開價220萬元，較上次拍賣減價70萬元或約24.1%，呎價約3,735元。

舊樓投資願望落空 斷供後淪為銀主盤

據悉，原業主為投資者，看準舊樓的投資潛力，於2019年8月斥資150萬元購入單位，原意靜待發展商收購以套現離場，故一直未有修繕單位內部。惟購入後經濟環境轉變，樓市漸趨下行，發展商亦放緩收購步伐，致使投資計劃落空，其後更因斷供而淪為銀主盤。

譚公道一帶早年不乏財團收購

譚公道142號物業於1955年落成，至今樓齡近71年。事實上，譚公道一帶早年不乏財團收購。資料顯示，譚公道一列舊樓於2019年中獲神秘財團出價逾20億元洽購，住宅單位收購價達每平方呎約1.7萬元。另外，譚公道75號全幢商住舊樓亦於2018年由「造紙大王」家族、理文造紙行政總裁李文俊及相關人士以5,300萬元購入。