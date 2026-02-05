新加坡客豪擲4.5億買恒隆藍塘道洋房　獲提早佔用、6.75%特別回贈

恒隆地產（0101）旗下藍塘道23至39號豪宅項目，在「元旦日」1月1日，以4.5億元招標沽出項目面積最大的31號獨立屋，平均呎價約4.9萬元。其買家身份曝光，屬新加坡藉買家。



買家公司名入市 其中董事一名持有新加坡護照

翻查資料顯示， 上述成交物業為藍塘道23至39號之31號屋，實用面積9,186平方呎，間隔為六房五套連工人房設計，在1月1日元旦日當日，以約4.5億元連傢俱沽出，呎價約48,682元。買家以公司名義「BLISSOO LIMITED」入市，其公司董事為CHUA, VENESSA RAE及KOO, ANDERSON KAHO，其中一人持有新加坡由簽發的護照，料為新加坡背景人士。

採210天成交期 獲提早佔用優惠

據成交記錄冊顯示，買家採210天成交期，在入市時已繳付樓價的5%即約2,250萬元為臨時訂金，及後再在30天內繳付樓價的15%，最終要在210天內繳付餘下樓價的80%。當時入市獲發展商提供提早佔用優惠、4.25%的印花稅現金回贈，以及6.75%的特別現金回贈。

大屋設品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室

發展商表示，屋內配備品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室及書房。主人房面積約1,850平方呎，當中設逾580平方呎衣帽間。另外，該物業由美國著名室內設計公司設計，室內融入多位藝術家的作品。